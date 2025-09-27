Τέμπη: Πήρε εξιτήριο από το Λαϊκό ο Αιγιώτης Δημήτρης Οικονομόπουλος - Σταματάει την απεργία πείνας

Το Σάββατο το μεσημέρι προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος κατέρρευσε μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου βρισκόταν σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος επίσης για 13η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου, ο ίδιος σταμάτησε την απεργίας πείνας που έκανε μαζί με τον χαροκαμένο πατέρα, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την διαμαρτυρία του

Η δήλωση της γιατρού

Η δήλωση της ιατρού Όλγας Κοσμοπούλου για τον Πάνο Ρούτσι και τη διακοπή της απεργίας πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: «Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου.

Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, δεν συνδέεται συγγενικά με τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ωστόσο, αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, καθιστώντας τον τον πρώτο πολίτη που εκδήλωσε με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη του.

Η υπόθεση των Τεμπών έχει προκαλέσει βαθιά κοινωνική και πολιτική συζήτηση για τις ευθύνες του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων. Η επιλογή του Οικονομόπουλου να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει το πώς το ζήτημα ξεπερνά τα όρια της προσωπικής τραγωδίας και αγγίζει την κοινωνική συνείδηση.