Grand Hotel- spoiler: Η Αλίκη πέφτει θύμα απαγωγής

Ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Grand Hotel», καθώς μια λαμπερή βραδιά στο ξενοδοχείο μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν η Αλίκη πέφτει θύμα απαγωγής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όλα αρχίζουν όταν μία δεξίωση στο «Grand Hotel» μέσα σε λίγα λεπτά μετατρέπεται στον απόλυτο εφιάλτη. Ξαφνικά ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος και από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν είναι το ίδιο. Η έκρηξη που πραγματοποιείται είναι τόσο δυνατή που άνθρωποι χτυπούν σε τοίχους και άλλοι εκσφενδονίζονται. Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίσσονται και μια κατάσταση χάους με συντρίμμια, τραυματίες, πτώματα αλλά και μια εξαφάνιση.

Η Αλίκη αγνοείται και ο Ρήγας πιστεύει ότι βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει. Παράλληλα, ο Άρης είναι βαριά τραυματισμένος. Όταν όμως ανακτά τις αισθήσεις και με όση δύναμη του έχει απομείνει, ψάχνει παντού για να βρει την Αλίκη. Εν τω μεταξύ, τα νέα της έκρηξης διακόπτουν τα εγκαίνια του σχολείου στα Προσφυγικά προκαλώντας αναστάτωση στον οικισμό και, κυρίως, στην Θεώνη και τον Χαραλάμπη που μαθαίνουν ότι η Δέσποινα είναι ανάμεσα στους τραυματίες. Εκείνη είναι πολύ σοβαρά και η μητέρα της ανησυχεί πολύ για εκείνη.

Εν τω μεταξύ, η Κυβέλη είναι σοκαρισμένη μιας και βλέπει την περιουσία της να καταρρέει ενώ το ξενοδοχείο μετατρέπεται άμεσα σε πτέρυγα νοσοκομείου. Γιατροί καταφθάνουν για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες. Από την άλλη, όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα. Παράλληλα, το τραύμα του Άρη είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο θέλει να δείχνει στους άλλους. Όμως, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει… Είναι βαριά τραυματισμένος και κείτεται αναίσθητος στη σάλα του ξενοδοχείου. Τότε φωνάζουν επειγόντως τον γιατρό, αλλά για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο αστυνόμος Κομνηνός αποφασίζει να επέμβει ο ίδιος για να του σώσει τη ζωή.

Οι μέρες περνούν και η Αλίκη εξακολουθεί να μην έχει δώσει σημεία ζωής. Η Κυβέλη, σε τρομερή αγωνία για την κόρη της, προσπαθεί απελπισμένη να καταλάβει τι έχει συμβεί. Λίγο μετά, ο Ρήγας δέχεται ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει από όλους κρυφό… Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Αλίκη ξυπνάει δεμένη, σε ένα άγνωστο μέρος και προσπαθεί πανικόβλητη να λυθεί για να διαφύγει. Την ίδια ώρα, ο Ρήγας συναντά τους απαγωγείς και είναι φανερό ότι του έχουν ζητήσει κάτι άλλο και όχι χρήματα για λύτρα. Τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν η Φρίντα βρίσκεται υπό την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό της…