Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΟΥΣΙΚΗ

/

Πάτρα- Μαρκάτια: Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι για τα 140 χρόνια της Ποτοποιίας Camari- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα- Μαρκάτια: Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο ...

Ζωντανή μουσική με ρεμπέτικες μελωδίες σε μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα Μαρκάτια

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα «Μαρκάτια», σήμερα στην ποτοποιία Camari (Πατρέως & Καραϊσκάκη) πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, τιμώντας τα 140 χρόνια λειτουργίας της ιστορικής ποτοποιίας.

Μελωδίες γεμάτες νοσταλγία και πάθος γέμισαν τον χώρο, με τη Ματίνα Κούτουλα (φωνή), τον Παναγιώτη Λάζαρη (μπουζούκι, φωνή), τον Ανδρέα Ζαφειρόπουλο (πιάνο) και τον Λύσανδρο Παναγόπουλο (κιθάρα) να ξεδιπλώνουν το πλούσιο μουσικό υλικό του ρεμπέτικου, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της πόλης.

Η δράση αυτή, μέρος του φετινού εορτασμού των «Μαρκατίων», ανέδειξε τη μουσική παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- Μαρκάτια: Χρώμα, προσφορά και φαντασία στις πρωινές δράσεις του Σαββάτου- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Η Ορχήστρα των Νυκτών Εγχόρδων μάγεψε στα Σκαλιά της Πατρέως για τα «Μαρκάτια»- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Τζαζ και πολιτισμός ενώθηκαν στο Ρωμαϊκό Στάδιο για τα «Μαρκάτια»- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μαρκάτια Ρεμπέτικο Τραγούδι

Culture