Πάτρα- Μαρκάτια: Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι για τα 140 χρόνια της Ποτοποιίας Camari- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα «Μαρκάτια», σήμερα στην ποτοποιία Camari (Πατρέως & Καραϊσκάκη) πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, τιμώντας τα 140 χρόνια λειτουργίας της ιστορικής ποτοποιίας.

Μελωδίες γεμάτες νοσταλγία και πάθος γέμισαν τον χώρο, με τη Ματίνα Κούτουλα (φωνή), τον Παναγιώτη Λάζαρη (μπουζούκι, φωνή), τον Ανδρέα Ζαφειρόπουλο (πιάνο) και τον Λύσανδρο Παναγόπουλο (κιθάρα) να ξεδιπλώνουν το πλούσιο μουσικό υλικό του ρεμπέτικου, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της πόλης.

Η δράση αυτή, μέρος του φετινού εορτασμού των «Μαρκατίων», ανέδειξε τη μουσική παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής.