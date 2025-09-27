Πάτρα- Μαρκάτια: Χρώμα, προσφορά και φαντασία στις πρωινές δράσεις του Σαββάτου- ΦΩΤΟ

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (27/9) τρεις ξεχωριστές δράσεις για τα «Μαρκάτια», φέρνοντας στο επίκεντρο την κοινωνική προσφορά, τη δημιουργική έκφραση και τη φαντασία των παιδιών.

Στο Mosaic Hub (Ερμού 112), διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα Ζωής» του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα θετική, αποδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προσφοράς.

Στο Aristi’s Lab (Καραϊσκάκη 88), πραγματοποιήθηκε εργαστήριο κατασκευής κούκλας από ανακυκλώσιμα υλικά, για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, με την καθοδήγηση της Αρίστης Μπελαβγένη. Τα παιδιά δημιούργησαν με φαντασία και ανέδειξαν τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών μέσα από την τέχνη.

Την ίδια ώρα, στην Πλατεία Μαρκάτου, τα παιδιά πήραν πινέλα και μπογιές στα χέρια και συμμετείχαν στη δράση «Ζωγραφίζουμε την πόλη», αποτυπώνοντας στο χαρτί τη δική τους ματιά για την Πάτρα. Η δράση, με την καθοδήγηση της Phaedras και σε συνδιοργάνωση με το ΜΑ School of Performing Arts, γέμισε την πλατεία με χρώμα, φαντασία και παιδική ενέργεια.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο του ανανεωμένου θεσμού των «Μαρκατίων», που «ζωντανεύει» κάθε γωνιά της πόλης με δημιουργικές και κοινωνικές δράσεις για όλες τις ηλικίες.