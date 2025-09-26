Πάτρα: Τζαζ και πολιτισμός ενώθηκαν στο Ρωμαϊκό Στάδιο για τα «Μαρκάτια»- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η τζαζ "πλημμύρισε" το Ρωμαϊκό Στάδιο το βράδυ της Παρασκευής, μέσα από τη συναυλία του Beyond Jazz Trio, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα "Μαρκάτια".

Οι μουσικοί Σπήλιος Καστάνης (μπάσο), Βασίλης Τζιατζιάς (κιθάρα) και Γιώργος Ποταμιάνος (τύμπανα) ταξίδεψαν το κοινό με ήχους σύγχρονης τζαζ, γεμάτους ενέργεια, αυτοσχεδιασμό και μουσική δεξιοτεχνία.

Η ιδιαίτερη αυτή μουσική βραδιά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Πάτρας, επιβεβαίωσε τη σημασία της πολιτιστικής εξωστρέφειας μέσα από τον θεσμό των "Μαρκατίων", φέρνοντας κοντά την ιστορία, τη μουσική και τους ανθρώπους της πόλης.