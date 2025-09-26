Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 27/9 έως 4/10/2025

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 27/9 – 4 Οκτωβρίου 2025.

Το Σάββατο 27 (10:30-12:30) θα πραγματοποιηθούν «Αφηγήσεις, μελωδίες, χρώματα και φαντασία» - Εκπαιδευτική δράση για παιδιά.

(11 π.μ - 2μ.μ) - Εικαστικό Happening με αφορμή την ομαδική έκθεση «Αφηγήσεις καλοκαιριού» και την συμμετοχή των καλλιτεχνών

Θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Ζαβιτσάνου Σπυριδούλα, Καρατζά Άννα, Μεμελετζόγλου Ελένη, Μπαβαρέζος Γιάννης, Νικολοπούλου Όλγα, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Φιλιππούση Βιργινία.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου (8 μ.μ) θα γίνει συναυλία με τους Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλο 8 μ.μ. Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή τους.

Είσοδος 12 ευρώ Τηλέφωνο κρατήσεων 2610277342

Δευτέρα 29 (7 μ.μ) - Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σώτης Τριανταφύλλου «Το τυφλό γουρούνι στη Δεύτερη οδό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Θα μιλήσουν: Κωνσταντίνος Μάγνης, δημοσιογράφος Βάλη Σκρεμμύδα, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Νεοελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα.

Παρασκευή 3 (8 μ.μ.) - "Διάλογοι με την αρχαιότητα" Έναρξη κύκλου εκδηλώσεων με αφορμή την ομώνυμη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Θα μιλήσουν: Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Ομότιμος Καθηγητής Aρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σάββατο 4 (10:30-12:30) - Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά

Σάββατο 4 (1:30 μ.μ.) - Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Εις Άδου Κάθοδος» του Αντρέα Πολυκάρπου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη

Την ποιητική συλλογή παρουσιάζουν και συνομιλούν με τον ποιητή η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, ΕΕΠ Παν. Πατρών και η Μαρία Λαμπρίδου, φιλόλογος.

Ποιήματα θα διαβάσει ο ποιητής και η Εύη Μάμαλη, εκπαιδευτικός

Θα προσφερθούν κεράσματα Κουμανταρίας από τον γενέθλιο τόπο του ποιητή, την Κύπρο