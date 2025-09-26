Έλον Μασκ: Το όνομά του εμφανίζεται σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν

Ο Έλον Μασκ αναφέρεται σε αντίγραφα από τα ημερήσια προγράμματα του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία δημοσιοποίησαν την Παρασκευή οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στα έγγραφα υπάρχει αναφορά σε πιθανή επίσκεψη του Μασκ στο γνωστό ως «νησί των παιδόφιλων», σύμφωνα με το SkyNews.

Στα έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής στις ΗΠΑ, σημειώνεται ότι ο δισεκατομμυριούχος ενδέχεται να είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, «Little St James», στις 6 Δεκεμβρίου 2014 – έξι χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε καταχωρηθεί ως δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το όνομα του Μασκ εμφανίζεται στο ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν με την καταχώρηση: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)».

Τον Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί ότι και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν σε έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν και κατηγόρησε την τότε κυβέρνηση ότι απέκρυπτε πληροφορίες για τις σχέσεις του πρώην προέδρου με τον χρηματιστή. Δεν παρουσίασε όμως στοιχεία, ενώ οι σχετικές αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φαίνεται πως διαγράφηκαν. Το Sky News έχει ζητήσει σχόλιο από τον Μασκ.

Ο πρίγκιπας Άντριου σε πτήση με τον Έπσταϊν

Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται και το όνομα του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος καταγράφεται ως επιβάτης σε πτήση του ιδιωτικού τζετ του Έπσταϊν στις 12 Μαΐου 2000, από το Νιου Τζέρσεϊ στη Φλόριντα.

Στη λίστα επιβατών εμφανίζονται ο Έπσταϊν, η τότε σύντροφός του Γκισλέιν Μάξγουελ -σήμερα καταδικασμένη για εμπορία σεξ- καθώς και δύο ακόμη ονόματα που έχουν λογοκριθεί.

Η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών

Οι Δημοκρατικοί δεν ενημέρωσαν τους Ρεπουμπλικανούς πριν τη δημοσιοποίηση, με αποτέλεσμα η Ρεπουμπλικανική πλευρά να τους κατηγορήσει ότι «διαλέγουν επιλεκτικά» τα έγγραφα, κρύβοντας εκείνα που θα μπορούσαν να εμπλέξουν και στελέχη των Δημοκρατικών.

«Είναι λυπηρό που οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιλέγουν έγγραφα χωρίς ουσία και να πολιτικοποιούν την έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών της Επιτροπής Εποπτείας. «Κρατούν εσκεμμένα έγγραφα που περιλαμβάνουν ονόματα Δημοκρατικών στελεχών. Οι πληροφορίες που έδωσαν σήμερα είναι παλιές. Εμείς παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη για τα θύματα και θα δημοσιοποιήσουμε όλα τα έγγραφα στο σύνολό τους», αναφέρει το Axios.com.