Μαρκάτια: Τριάντα χρόνια μετά, ο Μάκης Παναγιωτόπουλος επιστρέφει στο Μαρκάτο

Τραγουδούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια στη γειτονιά του Μαρκάτου, αποτελώντας μια εμβληματική μουσική φυσιογνωμία της πόλης. Σε μπουάτ, στο Di Oggi και αλλού, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οπότε μετακόμισε στην Ολλανδία.

Ο Μάκης Παναγιωτόπουλος επιστρέφει στο Μαρκάτο το Σάββατο για ένα διαφορετικό live με δικά του τραγούδια, στις 8:30 μ.μ. στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου, καλεσμένος του φεστιβάλ «Μαρκάτια» και της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία.

Τραγούδια του, που κινούνται ανάμεσα στην έντεχνη και ροκ μουσική, θα ερμηνεύσει μαζί με τους: Marianne Bredee (βιολί – τραγούδι), Πορφύριο Τάσση (κιθάρα – τραγούδι) και Σπύρο Παπαδημητρόπουλο (κρουστά – κιθάρα – τραγούδι), σε μια συναυλία με τίτλο «Τραγούδια σε μπλε κουτί».

Μικρό βιογραφικό

Ο Μάκης Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε το 1954 και κατάγεται από την Πάτρα. Ασχολήθηκε με πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα, όπως ασυρματιστής, ναυτικός και stand up comedian. Τελικά όμως, ο μουσικός δρόμος ήταν αυτός που τον κέρδισε.

Σε ηλικία 24 ετών, ξεκίνησε να παίζει εντατικά μουσική και στο ενδιάμεσο της καριέρας του άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Υπήρξε μουσικός του δρόμου σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μέχρι που το 1983, βρέθηκε να τραγουδά σε μουσικό σχήμα στο Τόκυο. Ιδιαίτερη όμως θέση στη διαδρομή του έχει η Πάτρα. Για περισσότερα από δέκα χρόνια ως το 1996, τραγουδούσε στο Μαρκάτο, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στη μουσική ζωή της πόλης.

Κομβικό σημείο στη ζωή του, αποτέλεσε η μετακόμισή του στην Ολλανδία το 1997, διακόπτοντας το μουσικό του ταξίδι για 20 χρόνια. Το 2017 επιστρέφει στην έδρα του, την Πάτρα και πιάνει αποφασιστικά την άκρη του νήματος από εκεί που το άφησε. Από τότε μέχρι σήμερα, ηχογραφεί τα τραγούδια του και συνεχίζει την πορεία του ως τραγουδοποιός, όπως ο ίδιος διαλέγει να αυτοπροσδιορίζεται.