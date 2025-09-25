UEFA: Στις 2 Οκτωβρίου κρίνεται το μέλλον του Ισραήλ στις διεθνείς διοργανώσεις

Το ζήτημα της συμμετοχής των ισραηλινών συλλόγων και της εθνικής ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις της UEFA και της FIFA βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος.

Οι πιέσεις προς τις δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εντείνονται, έπειτα από την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία κατηγορεί τοΙσραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Η έκθεση συνοδεύτηκε από επίσημη έκκληση συμβούλων του Οργανισμού για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από όλες τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει αναβρασμό στους κόλπους της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Σύμφωνα με την ισπανική El Pais, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως την Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ το Συμβούλιο της FIFA υπό τον Τζιάνι Ινφαντίνο έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για τις 2 Οκτωβρίου, όπου θα τεθεί το ζήτημα για πρώτη φορά επί τάπητος με την πλέον επίσημη μορφή.

Παράλληλα, οι Times σημειώνουν ότι η UEFA προσανατολίζεται να λάβει απόφαση την επόμενη εβδομάδα, με την πλειονότητα των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να τάσσεται υπέρ της αποβολής του Ισραήλ, κάνοντας αναφορά στο προηγούμενο της Ρωσίας το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Εφόσον συμβεί αυτό, ιδίως η FIFA θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση λόγω των καλών σχέσεων του Ινφαντίνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη, σύμφωνα με το Athletic, εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν «κάθε δυνατή προσπάθεια» για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, δείχνοντας ξεκάθαρα τη θέση των ΗΠΑ επί του θέματος.