Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα πρόστιμα που περιμένουν όσους δεν τα πληρώσουν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Tα ειδοποιητήρια αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet στα τέλη Οκτωβρίου ή τις αρχές Νοεμβρίου, με τα ποσά να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα ισχύσει το μοντέλο με τα κλιμακωτά πρόστιμα, που ξεκινούν από 25% του ποσού και φτάνουν έως και 100% σε περιπτώσεις μεγάλης καθυστέρησης ή μη εξόφλησης.

Από 1/1/2026 έως 31/1/2026 → πρόστιμο 25%

Από 1/2/2026 έως 28/2/2026 → πρόστιμο 50%

Από 1/3/2026 και μετά → πρόστιμο 100%

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς υπολογίζονται

Τα ποσά των τελών υπολογίζονται:

Με βάση τα κυβικά εκατοστά (κ.εκ.) του κινητήρα για οχήματα που ταξινομήθηκαν έως 31 Οκτωβρίου 2010.

Με βάση τις εκπομπές CO₂ για όσα οχήματα ταξινομήθηκαν από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Αυτοκίνητο 1.200 κ.εκ. (πριν το 2010): 135 ευρώ

Αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ. (πριν το 2010): 280 ευρώ

Αυτοκίνητο 2.000 κ.εκ. (πριν το 2010): 690 ευρώ

Αυτοκίνητο με εκπομπές 130 γρ./χλμ. CO₂ (μετά το 2010): 156 ευρώ

Αυτοκίνητο με εκπομπές 180 γρ./χλμ. CO₂ (μετά το 2010): 441 ευρώ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει ο κάτοχος κάθε οχήματος

Συγκεκριμένα τα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει ο κάτοχος κάθε οχήματος για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 είναι τα εξής:

1. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

2. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Με τα ποσά να παραμένουν στα ίδια επίπεδα, οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν από τώρα τις υποχρεώσεις τους και έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους να καλύψουν την οφειλή, ώστε να αποφύγουν τα «τσουχτερά» πρόστιμα.

Αν κάποιος ιδιοκτήτης Ι.Χ. με τέλη 200 ευρώ δεν πληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025:

Από τον Μάρτιο και μετά το ποσό διπλασιάζεται στα 400 ευρώ.

Τον Ιανουάριο θα πληρώσει 250 ευρώ.

Τον Φεβρουάριο θα πληρώσει 300 ευρώ.