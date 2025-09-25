Μητέρα για τρίτη φορά η Ριάνα

Μητέρα έγινε ξανά στα 37 της η Ριάνα, ανακοινώνοντας μέσω Instagram τη γέννηση του τρίτου παιδιού που έχει αποκτήσει με τον 36χρονο A$AP Rocky.

Η διάσημη τραγουδίστρια γέννησε ένα κοριτσάκι στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Στην πρώτη φωτογραφία με την κόρη της η Ριάνα φαίνεται να την κρατάει στην αγκαλιά της στο κρεβάτι του νοσοκομείου τυλιγμένη σε ροζ κουβέρτα,