Μητέρα για τρίτη φορά η Ριάνα

Αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στη νεογέννητη κόρη της
Μητέρα έγινε ξανά στα 37 της η Ριάνα, ανακοινώνοντας μέσω Instagram τη γέννηση του τρίτου παιδιού που έχει αποκτήσει με τον 36χρονο A$AP Rocky.
Η διάσημη τραγουδίστρια γέννησε ένα κοριτσάκι στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.
Στην πρώτη φωτογραφία με την κόρη της η Ριάνα φαίνεται να την κρατάει στην αγκαλιά της στο κρεβάτι του νοσοκομείου τυλιγμένη σε ροζ κουβέρτα,
Παράλληλα η Ριάνα ανακοίνωσε το όνομα της μικρής που αποκαλείται «Rocki Irish Mayers».
Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη κόρη για το διάσημο ζευγάρι, που έχει ήδη δύο γιους, τον 3χρονο RZA και τον 2χρονο Riot.
