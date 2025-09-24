Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργου Σταυρόπουλου

Την πραγματική αιτία θανάτου του Γιώργου Σταυρόπουλου, γνωστού στο ευρύ κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», αποκάλυψε η στενή του φίλη και τηλεοπτική περσόνα, Πέπη Τσεσμελή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Σταυρόπουλος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τη νόσο Πάρκινσον, η οποία τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι, επιβαρύνοντας σημαντικά την υγεία και την ποιότητα ζωής του.

Ωστόσο ο Γιώργος Σταυρόπουλος έχασε τελικά τη ζωή του από μία λοίμωξη, η οποία ήταν πολύ σοβαρή και τον οδήγησε για 15 ημέρες στην εντατική του νοσοκομείο, όπου έδωσε μεγάλη μάχη αλλά τελικά δεν τα κατάφερε…

«Μετά από πολλά μηνύματα σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια. Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του».