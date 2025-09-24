Δανδουλάκη για Φιλιππίδη: «Εύχομαι να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει»

Για τα επαγγελματικά της σχέδια, την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και για την πιθανότητα επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό», την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και ρωτήθηκε σχετικά με τη δίκη του συναδέλφου της, στην οποία και κατέθεσε.

Η ίδια αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με την τηλεόραση και στα κριτήρια με τα οποία θα δεχόταν μια νέα πρόταση. «Την τηλεόραση την λατρεύω και εκείνη με λατρεύει. Είναι μια φάση που δύσκολα για εμένα να ενθουσιαστώ με κάτι. Αν υπάρχει ένας ρόλος που θα με κάνει χαρά να τον παίξω και θα υπάρξουν οι συνθήκες θα το έκανα. Αυτή τη στιγμή δεν είχα προτάσεις που θα πω ότι αξίζει να το κάνω. Θέλω να είναι ένα σενάριο που να υπάρχουν καταστάσεις. Ό,τι και να είναι, με ενδιαφέρει ένας ρόλος που να με δυσκολέψει να τον κάνω. Να μην είναι προβλεπόμενος, κάτι εύκολο που μπαίνω, βγαίνω και λέω τα λόγια μου. Είμαι της μελέτης, δεν είμαι της ευκολίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη, η Κάτια Δανδουλάκη περιέγραψε την τελευταία φορά που βρέθηκε στο δικαστήριο, τον περασμένο χειμώνα. «Την τελευταία φορά που πήγα στο δικαστήριο ήταν τον χειμώνα που μας πέρασε. Έμειναν άναυδοι, ήταν μπροστά μου ο Πέτρος και είπα "εύχομαι το καλό για όλους μας". Αυτό παρεξηγήθηκε. Όλοι πέρασαν μια δοκιμασία και είπα "ας καταλήξει κάπου καλά για όλους γιατί παίρνουμε μαθήματα για όλους". Εύχομαι ο Πέτρος να βρει τον εαυτό του, δεν μπορώ να καταραστώ. Να επιστρέψει να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι ένα μέγιστο μάθημα», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός είχε καταθέσει και στις δύο δίκες που αφορούσαν τον Πέτρο Φιλιππίδη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους του είχε ζητήσει να αποχωρήσει από παράσταση που σκηνοθετούσε. Όπως είχε αναφέρει, ο Πέτρος Φιλιππίδης επέδειξε κακή συμπεριφορά που έφερνε σε δύσκολη θέση τη συνάδελφό της Λένα Δροσάκη.