Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 27/9 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μαρκάτια

Στον πολυχώρο της εταιρείας Mosaic

Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Μαρκάτια» που διοργανώνεται από 26-28 Σεπτεμβρίου 2025 στη γειτονιά του Μαρκάτου της Πάτρας.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο της εταιρείας Mosaic που διοργανώνει το φεστιβάλ (Ερμού 112) και συνδιοργανώνεται με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας «ΑΣΠΠΑΜΑ» και την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα ζωής» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες για την αιμοδοσία και τα Μαρκάτια στο Mosaic: hello@mosaic-hub.gr, 2611810516.

 

