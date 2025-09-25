Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ναυπακτία: Συναγερμός για πυρκαγιά μικρής έκτασης στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα άνδρες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στη Ναύπακτο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά μικρής έκτασης στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες, υπό τον συντονισμό του επικεφαλής, κ. Χριστοβασίλη.

Η επέμβαση ήταν γρήγορη, αποτρέποντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς και τυχόν σοβαρότερες ζημιές στην περιοχή.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

