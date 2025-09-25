Ναυπακτία: Συναγερμός για πυρκαγιά μικρής έκτασης στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στη Ναύπακτο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά μικρής έκτασης στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες, υπό τον συντονισμό του επικεφαλής, κ. Χριστοβασίλη.

Η επέμβαση ήταν γρήγορη, αποτρέποντας την εξάπλωση της πυρκαγιάς και τυχόν σοβαρότερες ζημιές στην περιοχή.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.