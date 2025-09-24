Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες στη Νέα Υόρκη, ενώπιον Αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής μετά τη Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση παύση των εχθροπραξιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κάθε ημέρα που ο πόλεμος συνεχίζεται, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο στη διεθνή σκηνή».

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία: «Είμαστε αισιόδοξοι — και θα έλεγα βέβαιοι — ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα σημειωθεί κάποια πρόοδος».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το αμερικανικό σχέδιο αποτελεί επικαιροποιημένη εκδοχή προηγούμενων προτάσεων που έχουν συζητηθεί τους τελευταίους έξι μήνες, ενσωματώνοντας στοιχεία από τα παλαιότερα σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ — γαμπρού και πρώην συμβούλου του Τραμπ — αλλά και του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, Τόνι Μπλερ.

Οι βασικές αρχές του «σχεδίου 21 σημείων»

Οι κεντρικές αρχές της πρότασης Τραμπ περιλαμβάνουν:

- Την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

- Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

- Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

- Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

- Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

- Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

- Κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους ηγέτες και τους ανώτερους αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, που μετείχαν στη συνάντηση, τη στήριξή τους στις βασικές αυτές αρχές και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο σχέδιο μετά τον πόλεμο.

Οι όροι των Αράβων ηγετών

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν συγκεκριμένους όρους για να στηρίξουν το σχέδιο:

- Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

- Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.

- Το Ισραήλ να μην χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

- Να σταματήσει η υπονόμευση του καθεστώτος στο Τέμενος Αλ-Ακσά.

- Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαβεβαίωσε τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, κάτι που είχε αποκαλύψει νωρίτερα το Politico. Στο τέλος της συνάντησης, εκείνοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στο σχέδιο και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του.

Με κοινή δήλωση την Τετάρτη, οι ηγέτες επτά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο του Τραμπ. «Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και υπογραμμίζουμε τον καθοριστικό ρόλο της ηγεσίας του για τον τερματισμό του πολέμου και για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» ανέφεραν.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι εξέδωσε ξεχωριστή δήλωση, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία του Τραμπ.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και την επιδίωξή του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή συνολικά. Θεωρώ τις προτάσεις που παρουσίασε ως θεμέλιο για την οικοδόμηση της ειρήνης» δήλωσε.

Άραβες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καλή» και ότι ο Τραμπ είναι «απολύτως δεσμευμένος» στον τερματισμό του πολέμου.

Σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των ΗΑΕ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, για να διαμορφώσουν τις αρχές του σχεδίου σε πιο λεπτομερές και εφαρμόσιμο πλάνο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ενήμερος για τις βασικές αρχές του αμερικανικού σχεδίου και ότι ο έμπιστος συνεργάτης του, Ρον Ντέρμερ, είχε συζητήσεις με τον Κούσνερ και τον Μπλερ για το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του σχεδίου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ώστε να εξασφαλιστεί η υποστήριξή του.