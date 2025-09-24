Σαφές μήνυμα Χριστοδουλίδη από τον ΟΗΕ προς Ερντογάν: «Οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις τους»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απάντησε με σαφές μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος την Τρίτη 23.09.2025 ζήτησε από τον Οργανισμό την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Κατά την ομιλία του στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό», σχολιάζοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ερντογάν στο ίδιο βήμα.

Καταδικάζοντας απερίφραστα τη ρωσική εισβολή, ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε ότι κάθε παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας, αν μείνει ατιμώρητη, ανοίγει τον δρόμο στον επόμενο επιτιθέμενο.

Σύνδεσε ακόμη την περίπτωση της Ουκρανίας με την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι το μαρτύριο και η κατοχή παραμένουν ίδια, όποιος κι αν είναι ο θύτης.