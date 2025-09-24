Τεταμένες σχέσεις Άγκυρας- Ουάσινγκτον παρά τη συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν- Σκληρή απάντηση Ρούμπιο υπέρ του Λευκού Οίκου

Δεν φαίνεται να διανύουν την καλύτερη περίοδο οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσινγκτον, παρά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου, στην οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, ως συμπροεδρεύων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συνάντηση με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, με τους οποίους, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, είχαν μια «παραγωγική συζήτηση» για το μέλλον της Γάζας.

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τούρκος ηγέτης είχε προβεί σε δηλώσεις που «ενόχλησαν» τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι είχε δεσμευτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά «δεν το κατάφερε». Παράλληλα, σχολίασε και την κατάσταση στη Γάζα, αφήνοντας «αιχμές» για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών διπλωματικών πρωτοβουλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «ανεπαρκείς».

Η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. Μιλώντας στο Fox News, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», θέλοντας να υπογραμμίσει τη διεθνή του επιρροή ως ηγέτη και διαμεσολαβητή.