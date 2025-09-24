Τεταμένες σχέσεις Άγκυρας- Ουάσινγκτον παρά τη συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν- Σκληρή απάντηση Ρούμπιο υπέρ του Λευκού Οίκου

Ο Ερντογάν άσκησε κριτική στις ΗΠΑ για Ουκρανία και Γάζα
Δεν φαίνεται να διανύουν την καλύτερη περίοδο οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσινγκτον, παρά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου, στην οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, ως συμπροεδρεύων.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συνάντηση με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, με τους οποίους, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, είχαν μια «παραγωγική συζήτηση» για το μέλλον της Γάζας.
Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τούρκος ηγέτης είχε προβεί σε δηλώσεις που «ενόχλησαν» τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεοπτική του παρέμβαση, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι είχε δεσμευτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά «δεν το κατάφερε». Παράλληλα, σχολίασε και την κατάσταση στη Γάζα, αφήνοντας «αιχμές» για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών διπλωματικών πρωτοβουλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «ανεπαρκείς».
Η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. Μιλώντας στο Fox News, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», θέλοντας να υπογραμμίσει τη διεθνή του επιρροή ως ηγέτη και διαμεσολαβητή.
«Στην περίπτωση Ρωσίας και Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να την τερματίσει είναι ο πρόεδρος Τραμπ, γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτήν από οποιονδήποτε άλλον» είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο. Και συνέχισε: «Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας παρεμπιπτόντως, μας παρακαλούν να συμμετάσχουμε. Θέλουν να συμμετάσχουμε. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και λένε ό,τι θέλουν να πουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο».
Η τοποθέτηση αυτή του Ρούμπιο προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «προσβλητικές» και επιθετικές προς τον Τούρκο πρόεδρο. Αντιθέτως, τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης αναπαρήγαγαν τις δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ, ενισχύοντας τις κριτικές κατά της κυβέρνησης Ερντογάν και υπογραμμίζοντας την ανικανότητα της Τουρκίας να διαχειριστεί τις κρίσεις μόνη της.
Η απάντηση του Ρούμπιο ερμηνεύθηκε από αναλυτές στην Άγκυρα ως έμμεση αμφισβήτηση της τουρκικής πολιτικής, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να υπονοεί ότι η Τουρκία, παρά τις επιμέρους δηλώσεις της, εξακολουθεί να εξαρτάται από την αμερικανική στήριξη για την επίλυση διεθνών προκλήσεων.
Όλα αυτά, λίγο πριν τη συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Τουρκίας στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη, όπου αναμένεται να συζητηθούν σημαντικά «deal», όπως αυτά της αγοράς αεροσκαφών τύπου Boeing, F-16 και F-35. Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.
«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά γι' αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει -τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr