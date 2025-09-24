Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας σκοτώθηκε ενώ έκοβε δέντρο με αλυσοπρίονο

Σοκαριστικό συμβάν

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Χάλκη Λάρισας, λίγο πριν τις 6 μ.μ., όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε ανεβεί σε δέντρο για να πραγματοποιήσει εργασίες με αλυσοπρίονο, όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – φέρεται να έχασε τον έλεγχο του εργαλείου, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός, καθώς υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι σε σημείο που επηρέασε το μηριαίο νεύρο, κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ειδήσεις Τώρα

