Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του Blue Star Chios- Είχαν συλληφθεί για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την παρουσία τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Chios», οι οποίοι είχαν συλληφθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 Ποινικού Κώδικα), ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το τραγικό συμβάν συνέβη τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, με ειδικότητα καθαριστή, παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου από Ρόδο προς Πειραιά, με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Κατά την άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, ο 20χρονος Τάσος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση αναλαμβάνει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος Τάσος

O 20χρονος Τάσος άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Ο νεαρός γεμάτος όνειρα και ελπίδες για μια καριέρα στη ναυτιλία, δεν πρόλαβε να κάνει το όραμα του πραγματικότητα. Ο 20χρονος συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος τους πριν λίγες εβδομάδες ξεκινούσε γεμάτος όνειρα και τώρα επιστρέφει νεκρός. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό καθώς όπως αναφέρουν ο νεαρός δόκιμος ναυτικός έδειχνε αφοσίωση και διάθεση να μάθει τη δουλειά.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries - Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο

Για τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση και η εταιρεία Blue Star Ferries, μέσω της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.

Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».