Νετανιάχου: «Στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια για τους ομήρους στη Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενημέρωσε την οικογένεια του Αλόν Οέλ, ενός εκ των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «συνδυασμένη προσπάθεια σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο» για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Κόμπι Οέλ, πατέρας του Αλόν, δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του αναμένουν πως ο Νετανιάχου θα επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες με «νέα που όλοι οι πολίτες του Ισραήλ περιμένουν».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, ενώ στο περιθώριο της επίσκεψής του είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν το θέμα της «απελευθέρωσης των ομήρων».

«Το ταξίδι του αποτελεί μια στιγμή κατά την οποία όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να δώσουν (στον Νετανιάχου) τη στήριξη και δύναμη προκειμένου εκείνος να ενεργήσει για να διασφαλίσει την απελευθέρωση του Αλόν και όλων των ομήρων», συμπλήρωσε ο Οέλ σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί τις οικογένειες των περισσότερων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.