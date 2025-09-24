Ο Τραμπ ξήλωσε τον Μπάιντεν από τους τοίχους του Λευκού Οίκου

Μια ασυνήθιστη κίνηση πραγματοποίησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, αφαιρώντας το πορτρέτο του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, από τον διάδρομο όπου εκτίθενται τα πορτρέτα των Αμερικανών προέδρων – γνωστός και ως «Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας».

Πρόκειται για έναν ιστορικό διάδρομο εντός του Λευκού Οίκου, όπου παραδοσιακά φιλοξενούνται τα επίσημα πορτρέτα των πρώην προέδρων των ΗΠΑ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Τραμπ φαίνεται να αγνοεί demonstratively τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, αφαιρώντας το πορτρέτο του Μπάιντεν και αντικαθιστώντας το — ειρωνικά — με ένα αυτόματο στιλό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και ερμηνεύθηκε από πολλούς ως ένδειξη της συνεχιζόμενης πολιτικής και προσωπικής αντιπαλότητας μεταξύ των δύο ανδρών.

«Η Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας έφτασε στην Κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας. Περιμένετε…» έγραψε στο Twitter η ειδική βοηθός του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν , συνοδευόμενη από ένα βίντεο με τα πορτρέτα με το χρυσό πλαίσιο, ξεκινώντας με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία του Λευκού Οίκου και φτάνοντας μέχρι τις φωτογραφίες του Τραμπ και του αυτόματου στιλό.

Ο 79χρονος, Τραμπ επιθεώρησε προσωπικά την τελευταία ανακαίνιση του Executive Manor σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο X από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Αυτό που άφησε να εννοηθεί ο πρόεδρος, ήταν ότι ο Μπάιντεν δεν είχε πλέον τη διανοητική επάρκεια να ασκεί τα καθήκοντά του και γι’ αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες του υπέγραφαν «αντ’ αυτού». Αυτό όμως καθιστούσε τις υπογραφές του τότε προέδρου άκυρες, γιατί δεν ήταν από το δικό του χέρι.