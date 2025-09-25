Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι: Δείτε πού θα είναι ελεύθερη η είσοδος για το κοινό και ποιες ημέρες

Ελεύθερη θα είναι το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή, 28 η είσοδος του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και στα μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο και που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή την εορτή “Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.

Μάλιστα το υπουργείο Πολιτισμού γιορτάζει στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2025 για 29η χρονιά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και φέτος, το κοινό ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον (European Heritage Days 2025, Architectural Heritage: Windows to the Past, Doors to the Future). Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (1975) και την 40ή επέτειο της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Σύμβαση της Γρανάδα, 1985) του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάγκη προστασίας και συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Ποιοι συμμετέχουν



Ενδεικτικά κάποια από αυτά που συμμετέχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία είναι:

Το Μουσείο Ακρόπολης. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Αυτό συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 και διοργανώνει δυο εκδηλώσεις, την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει σε συνεργασία με το Δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ημερίδα με θέμα:

«Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ως πολιτιστική κληρονομιά και εργαλείο για ένα βιώσιμο μέλλον»

Ώρα έναρξης: 15:00

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών την παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο:

«Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι»

με τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή

Η παράσταση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική

Ώρα έναρξης: 20:00

Η είσοδος στο Μουσείο και στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται κράτηση θέσης.

Τι είναι οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν τη μεγαλύτερη συμμετοχική πολιτιστική δράση της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 1985 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από το 1999 υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε Σεπτέμβριο, μνημεία, ιστορικά κτήρια και πολιτιστικοί χώροι σε περισσότερες από πενήντα χώρες ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, προσφέροντας δωρεάν επισκέψεις, γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά και ευαισθητοποίηση για την προστασία της. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών, να καλλιεργήσει πνεύμα ανεκτικότητας και διαλόγου και να ενισχύσει την αίσθηση κοινής ευθύνης απέναντι στην κληρονομιά που παραδίδεται στις επόμενες γενιές.

Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι: Ποιες άλλες ημέρες θα είναι φέτος η ελεύθερη η είσοδος

Επίσης δωρεάν αναμένεται να είναι φέτος σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η είσοδος στα παραπάνω τις παρακάτω ημέρες:

Στις 28 Οκτωβρίου

Στις 2 και στις 16 Νοεμβρίου

Στις 7 και στις 21 Δεκεμβρίου