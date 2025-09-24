Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με 205 χλμ την ώρα

Τον "πρόδωσε" βίντεο
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) ένας 36χρονος, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδού Αθηνών-Κορίνθου.
Ειδικότερα, στο βίντεο ο 36χρονος κινείται με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Οι αστυνομικοί της ΟΠΕΠΤΑ διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος προχώρησαν στη σύλληψή του. Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
