Καλλιθέα: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας που έκανε σούζα επί 350 μέτρα

Ένας 28χρονος, οδηγός μηχανής πιάστηκε στα πράσα να κάνει «σούζα» με τη μηχανή του και επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη στην Καλλιθέα.

Ο νεαρός οδηγός της μηχανής όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού και «σούζα» σε κεντρική λεωφόρο της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 28χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το απόγευμα της Τετάρτης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι αστυνομικοί τον είδαν να κάνει με τη μηχανή του επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα στη λεωφόρο και «κερασάκι» ήταν το ότι έκανε «σούζα» για περίπου 350 μέτρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.