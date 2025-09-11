3 καλύψεις που πρέπει να έχει κάθε οδηγός μηχανής και δεν το ξέρει

Σαν οδηγός μηχανής σίγουρα έχεις επιλέξει ένα βασικό πακέτο ασφάλειας που είναι βέβαια και υποχρεωτικό από το νόμο. Επιλέγοντας ένα τέτοιο συμβόλαιο, στο οποίο όμως δεν έχεις προσθέσει επιπλέον καλύψεις, κινδυνεύεις από ξαφνικά έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς, λίγοι επιλέγουν επιπλέον καλύψεις, παρόλο που είναι οικονομικές και ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινότητα.

Στο άρθρο αυτό θα δούμε τρεις καλύψεις που οι περισσότεροι δεν προσθέτουν σε ένα πακέτο βασικής ασφάλειας, μέχρι να τις χρειαστούν.

Κάλυψη 1: Οδική βοήθεια. Όχι μόνο για αμάξια

Πολλοί οδηγοί θεωρούν την οδική βοήθεια “πολυτέλεια για αυτοκίνητα”. Όμως σε περίπτωση ακινητοποίησης, πτώσης ή βλάβης σε δύσβατο σημείο, είναι η μόνη πρακτική λύση.

Τι καλύπτει:

Μεταφορά σε συνεργείο σε περίπτωση ακινητοποίησης

Αντικατάσταση μπαταρίας, σκασμένου λάστιχου ή άλλης βλάβης

Ρυμούλκηση σε περίπτωση ατυχήματος

Κόστος: Από 20–30€/έτος

Ποσοστό επιλογής: Το 40% των πελατών του COSMOTE Insurance επιλέγει αυτή την κάλυψη… και όχι άδικα.

Κάλυψη 2: Νομική προστασία. Όταν η ζημιά δεν είναι μόνο υλική

Αρκεί μία διαφωνία μετά από ένα τροχαίο για να μπλέξεις σε δικαστική διαμάχη. Ποιος φταίει; Πώς αποδεικνύεται; Ποιος πληρώνει τα δικαστικά;

Η νομική προστασία καλύπτει:

Δικαστικά έξοδα, δικηγόρους και πραγματογνώμονες

Υποστήριξη σε διαφωνίες με άλλους οδηγούς, ασφαλιστικές ή δημόσιες αρχές

Κόστος: Από 5–10€/έτος

Ποσοστό επιλογής: Το 25% των πελατών του COSMOTE Insurance προσθέτει νομική προστασία στο συμβόλαιό του.

Κάλυψη 3: Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Όταν ο άλλος δεν έχει ασφάλεια

Περίπου 450.000 οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια στην Ελλάδα. Αν σε χτυπήσει ένα τέτοιο όχημα, η βασική ασφάλεια δεν σε καλύπτει, εκτός αν έχεις τη συγκεκριμένη προαιρετική κάλυψη.

Τι σου εξασφαλίζει:

Αποζημίωση για τη ζημιά από το ανασφάλιστο όχημα

Δικαίωμα αποκατάστασης χωρίς μακροχρόνια δικαστική διεκδίκηση

Αίσθηση ασφάλειας απέναντι σε ένα πραγματικό ρίσκο

Σημαντικό: Η προσθήκη αυτής της κάλυψης είναι οικονομική και σε προστατεύει από το χειρότερο πιθανό σενάριο: να φταις ο άλλος, αλλά να πληρώνεις εσύ.

Πώς να προσθέσεις αυτές τις καλύψεις μέσω του COSMOTE Insurance

Το COSMOTE Insurance σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις την ασφάλειά σου όπως ακριβώς τη χρειάζεσαι.

Στο COSMOTE Insurance μπορείς:

Να ξεκινήσεις από το βασικό πακέτο και να προσθέσεις όποια έξτρα κάλυψη χρειάζεσαι

Να συγκρίνεις τιμές και όρους από πολλές ασφαλιστικές σε πραγματικό χρόνο

Να δεις αναλυτικά τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη και πόσο κοστίζει



Όλη η διαδικασία γίνεται online, σε λίγα λεπτά και χωρίς περιττές χρεώσεις.

Οι τρεις αυτές καλύψεις είναι μικρές προσθήκες που προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια. Αν κινείσαι στην πόλη ή χρησιμοποιείς καθημερινά τη μηχανή σου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα τις χρειαστείς