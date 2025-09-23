Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Για το Επιμελητήριο Αχαΐας η εξωστρέφεια δεν είναι μια γενική και αόριστη έννοια, συνιστά την έμπρακτη επιτομή της φιλοσοφίας του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, διοργάνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 22-9, στην αίθουσά του, ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

«Σκοπός μας είναι οι επιχειρήσεις του νομού μας να ενημερώνονται για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα», ανέφερε σε χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, επισημαίνοντας και τα εξής: «Η Αχαΐα έχει παραγωγική δραστηριότητα, ότι κάνουμε παραπάνω για την ενίσχυσή της είναι αυτονόητο. Μην βλέπετε το Επιμελητήριο σαν έναν φορέα που διοργανώνει ημερίδες, αλλά σαν το σπίτι σας, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να έρθετε αύριο το πρωί για να συζητήσουμε για τις ανάγκες σας».

«Όταν αναλάβαμε, ως διοίκηση, θέσαμε ως στόχο να παρέχουμε ενημέρωση σε όλα τα μέλη μας, σε κάθε επιχειρηματία, για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα», τόνισε από την πλευρά του ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, ενώ η διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Μάγδα Πετροπούλου, προέτρεψε τους παριστάμενους να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Κι αυτό διότι ενισχύει τη διεθνή παρουσία των προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές Εκθέσεις, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες.