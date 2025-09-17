Συνάντηση Επιμελητηρίου Αχαΐας με τον Υφυπουργό Θ. Κοντογεώργη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό

Στο επίκεντρο ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Αχαΐα, στη συνάντηση του Επιμελητηρίου με τον Υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη, είχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Θεόδωρος Λουλούδης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Κουνάβης και ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Βασιλείου, με κύριο θέμα την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης που αφορά τον νομό Αχαΐας.

Ο κ. Κοντογεώργης ενημέρωσε ότι κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί την περιοχή το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ή το πρώτο του Νοεμβρίου, σε διήμερη επίσκεψη, με αντικείμενο την παρουσίαση του πρώτου σκέλους των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης Αχαΐας και Ηλείας. Αντίστοιχα, σε δεύτερη διήμερη επίσκεψη, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στα Σχέδια Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας.

Κατά την προσεχή επίσκεψη δεν θα παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο, αλλά μια πρώτη δέσμη μέτρων-έργων άμεσης εφαρμογής, ενώ θα γίνει αναφορά και σε μια δεύτερη δέσμη μέτρων-έργων που απαιτούν περαιτέρω ωρίμανση.

Για τα έργα μεγαλύτερης δυσκολίας, ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και τοπικών φορέων θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, ώστε στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026 να παρουσιαστεί το συνολικό Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Αχαΐα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ουσιαστικό ενδιαφέρον την πορεία εκπόνησης του Σχεδίου, αναμένοντας την επικείμενη κυβερνητική επίσκεψη, ώστε να συμβάλει ενεργά στη διαβούλευση για την τελική του διαμόρφωση. Στόχος είναι η ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής.

Η συνάντηση με τον κ. Κοντογεώργη ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Επιμελητήριο Αχαΐας στη διαδικασία της διαβούλευσης, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση του φορέα στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.