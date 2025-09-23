Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε επαινεί την ταινία «One Battle After Another»

Το φιλμ θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί για τα επερχόμενα Όσκαρ, ενώ σκηνοθέτες-θρύλοι όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) και Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), μαζί με νεότερους δημιουργούς όπως οι Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson) και Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους για το συγκεκριμένο έργο.

Η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) το «One Battle After Another», έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς ως «η καλύτερη αμερικανική ταινία της χρονιάς» - με διαφορά.

Το Χόλιγουντ σε λίγες ημέρες θα υποδεχθεί μία από τις πιο αναμενόμενες πρεμιέρες της χρονιάς.

Η ταινία "Μία Μάχη μετά την άλλη" Αμερικανικής παραγωγής 2025, σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία του 55χρονου Paul Thomas Anderson των ταινιών "Μανόλια", "Ξέφρενες νύχτες", "Θα Χυθεί αίμα", είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990, του Thomas Pynchon & θα βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Πάντως όπως διαβάσαμε στο cnn.gr, μπορεί το «One Battle After Another» που από την Πέμπτη 25-9 θα προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες & στην Πάτρα, να είναι μια ταινία που πολλοί κριτικοί την χαρακτηρίζουν & την ξεχωρίζουν ήδη ως την «καλύτερη της δεκαετίας» (έχει 97% στο rotten tomatoes), ωστόσο παρά τις διθυραμβικές κριτικές και την υπογραφή - εγγύηση του πολύ καλού και ιδιαίτερου κινηματογραφικού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον, το στοίχημα για την εμπορική της επιτυχία από πολλούς παραμένει αβέβαιο.

Με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια δολάρια, το στούντιο της Warner Bros δυσκολεύεται να βρει τον σωστό τρόπο να προωθήσει ένα φιλμ που είναι ταυτόχρονα σκοτεινό, αστείο, πολιτικά αιχμηρό αλλά και απαιτητικό. Η δε συνεργασία με το βιντεοπαιχνίδι Fortnite για την προώθηση της ταινίας προκάλεσε σύγχυση, αφήνοντας το κοινό –κυρίως νεανικό– αδιάφορο.

Η διάρκεια της ταινίας είναι 150 λεπτά. Εκτός του 50χρονου σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, παίζουν και οι Σον Πεν, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, η Τεγιάνα Τέιλορ, η Ρεγκίνα Χολ, η Chase Infiniti, κ.α.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ