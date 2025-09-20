O γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπιλή στην Εκάλη

Με τα ιερά δεσμά του γάμου δέθηκαν σήμερα Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου.

Μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να επισφραγίσει τη σχέση του με γάμο.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη, κόρη της μουσικού και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, επέλεξε νυφικό του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου, το οποίο συνδύαζε λιτότητα και μοντέρνο ύφος.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν χαμηλούς τόνους, μακριά από τη δημοσιότητα.