Σέρρες: Οργή αγροτών κατά του υφυπουργού Ανάπτυξης – Φυγαδεύτηκε από τη SEREXPO

Αντιμέτωπος με την οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις Σέρρες βρέθηκε, το πρωί του Σαββάτου (20/9), ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ευλογιά των προβάτων.

Δεκάδες άτομα είχαν οργανώσει δυναμική κινητοποίηση από το πρωί στην 10η Serexpo, καταλαμβάνοντας το οδόστρωμα, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Όταν εμφανίστηκε ο Γιάννης Ανδριανός, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο υφυπουργός δεν έδινε πειστικές απαντήσεις και προκλήθηκε ένταση.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να πετούν καφέδες και νερά στον υφυπουργό, ο οποίος φυγαδεύτηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα το πρωί, ματαιώθηκε.

«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν- μεταξύ άλλων- στον υφυπουργό, όπως ακούγεται και στα παρακάτω βίντεο.