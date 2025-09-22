Ελίνα Τζένγκο: 5η θέση στον ακοντισμό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου

Η Ελίνα Τζένγκο ξεκίνησε εντυπωσιακά στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, ρίχνοντας 62,72 μέτρα στην πρώτη της προσπάθεια. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη και τελικά κατέλαβε την 5η θέση.

Παρά την πολύ καλή της παρουσία, με τέσσερις βολές που ξεπέρασαν τα 60 μέτρα, τρεις αντίπαλές της κατάφεραν να πετάξουν το ακόντιο πέρα από τα 63 μέτρα. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την Ανγκούλο, η οποία εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο με μια εξαιρετική βολή στα 65,12 μέτρα.