Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς η βιοτεχνία ξυλείας - Επεκτάθηκε σε δεύτερη επιχείρηση

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας που βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση, ενώ αυτήν την ώρα έχει επεκταθεί σε κτίριο άλλης επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή.

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, όμως λίγη ώρα αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πλέον 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Έχει σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Παράλληλα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες ρυθμίσεις: Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.