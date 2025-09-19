Ευσταθία Γιαννιά: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας με 16 νέους Αστυνομικούς

Η δέσμευση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την ενίσχυση της ΟΠΚΕ και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή μας, έγινε πραγματικότητα, αφού 16 επιπλέον Αστυνομικοί έρχονται να ενισχύσουν την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της η πολιτευτής στην Αχαΐα με τη Νέα Δημοκρατία Ευσταθία Γιαννιά.

Η κυρία Ευσταθία Γιαννιά ανέφερε ότι η ενίσχυση αυτή, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, καθώς η Αχαΐα και ιδιαίτερα η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε θέματα αστυνόμευσης, με νέες μορφές εγκληματικότητας, αλλά και με τις πιέσεις που δημιουργούν οι συνεχείς συνταξιοδοτήσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

«Ως πρώην Αστυνομικός που εργάστηκα σκληρά για την ασφάλεια των πολιτών της Αχαΐας, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που η πολιτεία ανταποκρίνεται έμπρακτα στα αιτήματα και τις ανάγκες των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, είχα την ευκαιρία να του εκθέσω όλα τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική αστυνομία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση των ζητημάτων, καθώς και για την ουσιαστική του συμβολή στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή».