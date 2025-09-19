Βραβείο καλύτερης χορογραφίας στη Μαριμίλλη Ασημακοπούλου για τις "ΟρΝΘες" της ομάδας ΣΦήγΚΕΣ

Στους 38ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων στο Δήμο Ζωγράφου, από τις 5 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Ζωγράφου στην Αθήνα, παρουσιάστηκε με επιτυχία και έλαβε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό η παράσταση «ΟρΝθες» από τη θεατρική ομάδα ΣΦήγΚΕΣ σε σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου, διασκευή του Κωνσταντίνου Μάγνη και χορογραφίες της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου, το βράδυ της περασμένης Κυριακής 14/9/2025.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως την Πέμπτη 18-9 που έλαβε χώρα η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων, η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου ήταν μεταξύ των διακριθέντων καθώς έλαβε το βραβείο της καλύτερης χορογραφίας για την παράσταση «ΟρΝθες» της θεατρικής ομάδας "ΣφήγΚΕΣ" που είχε πρωτοπαιχθεί και εντυπωσιάσει στις 31 Ιανουαρίου με 3 Φεβρουαρίου 2025 στο θέατρο Πάνθεον της Πάτρας και επαναλήφθηκε & στις 12-9, πάλι στο Πάνθεον.

Την θεατρική ομάδα αποτελούσαν οι: Λεωνίδας Ευφραιμίδης, Ορέστη Λιακόπουλος, Μαρία Δερβίση, Γιώργος Λογαράς, Μιχάλης Στασινόπουλος, Εβίτα Τσιανίκα, Γιάννης Καραγιάννης, Ιωάννα Χαριτάτου, Κώστας Πέττας, Αλεξία Καμπούρη, Γιάννης Ροδόπουλος, Χρήστος Ξυπολιάς, Μάκης Νικολόπουλος, Νίκη Λέφα, Ευθύμης Μητρόπουλος, Μαρία Φλογερά, Ρέτη Ζησιμοπούλου, Μαρία Κορκονέα, Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου, Άρτεμις Πισκοπάκη, Ναταλία Ροδοπούλου, Τζωρτζίνα Αθανασοπούλου, Γιώτα Αναστασοπούλου, Νίκη Ζορμπά, Μαρία Μαυροειδή-Παπαηλιού, Αντωνία Πάππας, Κατερίνα Σαρλή, Χαρά Αντωνοπούλου, Μαντώ Πρεβεζάνου, Σάντρα Σαββανή, και τους συνόδευσαν οι Βικτωρία Αγγελοπούλου, Μαριμίλλη Ασημακοπούλου και Γιάννης Αναστασόπουλος.

Η Βικτωρία Αγγελοπούλου έχει επιμεληθεί και τις κατασκευές στην παράσταση, το τραγούδι και τη σύνθεση ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος & τις ενορχηστρώσεις ο Διονύσιος Μπάστας.

Οι 38οι Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων στο Δήμο Ζωγράφου ολοκληρώνονται απόψε Παρασκευή 19-9, και ώρα 21:00 με την παράσταση “Η Καθημερινότητα”, σε συγγραφή – σκηνοθεσία Στέλιου Δερέμπεη από τη νεοσύστατη θεατρική ομάδα μελών Α’ ΚΑΠΗ Ζωγράφου που παρουσιάζεται, όπως διευκρινίζεται, εκτός διαγωνισμού.

Την επιλογή των παραστάσεων του διαγωνιστικού μέρους ανέλαβε η Προκριματική Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ.: Δημήτρης Ντάσκας (Ηθοποιός-Σκηνοθέτης, πρόεδρος της επιτροπής), Θεόδωρος Εσπίριτου (Σκηνοθέτης-Συγγραφέας) και Λυσάνδρα Αναστασοπούλου (Ηθοποιός – Θεατροπαιδαγωγός).