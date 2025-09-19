Στον διαγωνισμό καινοτομίας «Falling WallsLab Greece», ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος

Στον διαγωνισμό καινοτομίας «Falling WallsLab Greece» παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ο διαγωνισμός που απευθύνεται σε νέους και νέες με ρηξικέλευθες επιστημονικές ή/και επιχειρηματικές ιδέες σε όλους τους τομείς, συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στις εγκαταστάσεις του οποίου διεξήχθη και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) Ελλάδος, σήμερα Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο κ. Μπονάνος επεσήμανε ότι διοργανώσεις όπως αυτή αποτελούν γιορτή για την καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα και αφορμή ώστε νέοι άνθρωποι με όραμα και ικανότητες να έρθουν πιο κοντά και να συνεργαστούν. Επιπλέον, εξέφρασε για μια ακόμη φορά το έντονο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας, η οποία μέσω συγκεκριμένων εργαλείων χρηματοδοτεί επιστημονικούς φορείς και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μέσω του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027».

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, συνεχάρη τους διοργανωτές και ιδιαίτερα τον Καθηγητή του ΕΑΠ, Ιωάννη Καλαβρουζιώτη και τη Διευθύντρια του DAAD Greece, Βασιλική Φρέντζου αλλά και τους διαγωνιζόμενους, τους οποίους προέτρεψε να τολμούν και να συνεργάζονται ώστε να απολαμβάνουμε τις πρωτότυπες ιδέες τους και τα δημιουργήματά τους, για ένα πιο βιώσιμο και ελπιδοφόρο μέλλον.