Πάτρα: Παράσυρση πεζής στην Ελευθερίου Βενιζέλου

Η γυναίκα διέσχιζε τον δρόμο
Παράσυρση πεζής σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα, στην οδό Βενιζέλου και Σολωμού.
ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένη, η οποία διέσχιζε τον δρόμο κρατώντας καροτσάλι λαϊκής. Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο.
