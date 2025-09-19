Πάτρα: Παράσυρση πεζής στην Ελευθερίου Βενιζέλου

Παράσυρση πεζής σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα, στην οδό Βενιζέλου και Σολωμού.

ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένη, η οποία διέσχιζε τον δρόμο κρατώντας καροτσάλι λαϊκής. Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο.