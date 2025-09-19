Back to Top
Πάτρα: Nέο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων- Στο νοσοκομείο 16χρονος

Σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ελευθερίου Βενιζέλου

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις ανήλικοι συνεπλάκησαν με 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τον. Το παιδί υπέστη κάταγμα στο σαγόνι και στη μύτη.

Αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό φέρεται να υποστήριξαν πως αντέδρασαν επειδή, όπως ισχυρίζονται, ο 16χρονος τους εξύβρισε. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν τους γονείς των φερομένων ως δραστών.

