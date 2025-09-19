Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κοζάνη: Έκρηξη σε μάντρα στο Τσοτύλι- Δύο τραυματίες

φωτο από kozanimedia

φωτο από kozanimedia

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μάντρα οικοδομικών υλικών

Έκρηξη φιάλης οξυγόνου σημειώθηκε, πριν από λίγη ώρα, σε μάντρα οικοδομικών υλικών στο Τσοτύλι Κοζάνης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών φέρει σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο υπόλοιπο σώμα και έχει αποφασιστεί η διακομιδή του, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σε κρίση τα περίπτερα- «Έχουν μείνει μόνο 75- Το 70% των πελατών πληρώνει με κάρτα, ακόμη και για ένα νερό»

Βρέθηκε λύση για τα ασθενοφόρα στην μποτιλιαρισμένη Πατρών- Πύργου- Τι λέει ο Τάσος Γιακουμής

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Παντελής Τζανερόπουλος- Εργαζόταν στον Δήμο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Έκρηξη Κοζάνη

Ειδήσεις