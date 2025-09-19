Κοζάνη: Έκρηξη σε μάντρα στο Τσοτύλι- Δύο τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μάντρα οικοδομικών υλικών
Έκρηξη φιάλης οξυγόνου σημειώθηκε, πριν από λίγη ώρα, σε μάντρα οικοδομικών υλικών στο Τσοτύλι Κοζάνης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών φέρει σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο υπόλοιπο σώμα και έχει αποφασιστεί η διακομιδή του, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.
Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
