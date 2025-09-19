Back to Top
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Παντελής Τζανερόπουλος- Εργαζόταν στον Δήμο

Στο Τμήμα κίνησης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας

 Την θλίψη του για τον αιφνίδιο θάνατο του Παντελή Τζανερόπουλου, εργαζόμενου στο Τμήμα κίνησης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, εκφράζει με ανακοίνωσή του,ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο, στα δύο παιδιά και σε όλη την οικογένεια του εκλιπόντος.

 

