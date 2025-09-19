Μεσολόγγι: Οδύνη στην κηδεία του Γιώργου Παυλάκη

Στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου το τελευταίο αντίο

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του αγαπητού κάμεραμαν Γιώργου Παυλάκη «βύθισε» στο πένθος την τοπική κοινωνία, τον χώρο των ΜΜΕ και ιδίως την γενέτειρά του, την πόλη που τόσο αγάπησε, το Μεσολόγγι. Σήμερα το πρωί, στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου, συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά. Συντετριμμένοι όλοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα τον ξαναδούν. Ο θάνατός του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ένας αγαπητός οικογενειάρχης και επαγγελματίας.

Στεφάνια έχουν στείλει συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, με την θλίψη να είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Γιώργος δεν είναι πλέον ανάμεσά τους.

Ένας άνθρωπος με μεγάλη αφοσίωση και μεράκι για την δουλειά του, με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του.