Σήμερα το τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη Γιώργο Παυλάκη

Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Γιώργου Παυλάκη αποχαιρετούν σήμερα τον γνωστό εικονολήπτη του ANT1 Πάτρας και Δυτικής Ελλάδας.

Ο 54χρονος κάμεραμαν κατέρρευσε ξαφνικά την Τετάρτη, ενώ κάλυπτε ρεπορτάζ για τη λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου, μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Παρά τις προσπάθειες γιατρών στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στον δημοσιογραφικό χώρο και βαθιά θλίψη σε όσους τον γνώριζαν.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 10 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι, γενέτειρά του.