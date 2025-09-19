Αιτωλικό: Χειροπέδες σε άνδρα που παρενόχλησε 14χρονες μαθήτριες

Χθες το μεσημέρι, στο Αιτωλικό, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού συνέλαβαν έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια τριών μαθητριών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ο κατηγορούμενος χθες το μεσημέρι προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια τριών μαθητριών, ηλικίας 14 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.