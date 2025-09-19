Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Θα ζητήσει άραγε κάποιος συγγνώμη για την άδικη προφυλάκιση και την σπίλωση του ονόματος δύο νέων ανθρώπων»

«Θα ζητήσει άραγε κάποιος συγγνώμη για την άδικη προφυλάκιση και την σπίλωση του ονόματος δύο νέων ανθρώπων;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχηςε Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στον απόηχο της αποφύλακισης των δύο νεαρών που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Αποφυλακίστηκαν επιτέλους χθες οι δύο νεαροί εθελοντές που είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς της Πάτρας και κατέληξαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό. Από την πρώτη στιγμή, ήταν φανερό πως η δικογραφία είχε συνταχθεί με fast track διαδικασίες, χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν μια τόσο βαριά κατηγορία. Την ίδια ώρα, όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωναν πως οι δύο νεαροί βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Παρόλα αυτά, κυβερνητικά στελέχη και φίλια ΜΜΕ κατά την πάγια τακτική τους έσπευσαν να βρουν αποδιοπομπαίους τράγους σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τις πραγματικές ευθύνες. Υπονομεύοντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, προχώρησαν σε “πρόωρα” πορίσματα και στοχοποίησαν δημόσια ανθρώπους τη στιγμή που η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν να συγκρουστούν μόνο με τη δική τους διαχρονική ανεπάρκεια. Εδώ και έξι χρόνια, οι πυρκαγιές κατακαίνε τη χώρα, ενώ φέτος έφτασαν μέχρι και τον αστικό ιστό της Πάτρας, αποκαλύπτοντας την πλήρη αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει τους πολίτες και το περιβάλλον.

Η αλήθεια, όσο κι αν επιχειρούν να τη θάψουν, τελικά πάντα αποκαλύπτεται. Θα ζητήσουν άραγε ποτέ μια συγγνώμη;"