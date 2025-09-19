Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme

Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της
Μάχη με τη νόσο του Lyme δίνει η Μπέλα Χαντίντ εδώ και 12 χρόνια, με τη μητέρα της να δείχνει και δημόσια τη στήριξή της.
Αφού δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες με την κόρη της στο κρεβάτι του νοσοκομείου, η Γιολάντα Χαντίντ μοιράστηκε τον πόνο που νιώθει, βλέποντάς τη να «παλεύει σιωπηλά», κάτι που την κάνει να χάνει την ελπίδα της.
Την ίδια στιγμή όμως, εξέφρασε τον θαυμασμό της για το 28χρονο μοντέλο και την αγάπη της, υπογραμμίζοντας τη γενναιότητα και την επιμονή της απέναντι στον πόνο και τις αμέτρητες δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τη διάγνωσή της, το 2013.
Παράλληλα, δήλωσε περήφανη για τη «μαχήτρια» κόρη της και υποσχέθηκε να βρίσκεται στο πλευρό της, ενώ εξέφρασε την πίστη της ότι, παρά τα χτυπήματα της ασθένειας, θα συνεχίσουν μαζί να αγωνίζονται, μέχρι να έρθουν καλύτερες μέρες.
Έγραψε, συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της στο Instagram: «Όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να παλεύει σιωπηλά έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου και με έχει βυθίσει στην πιο σκοτεινή απελπισία. Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει ή να κατανοήσει. Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα σε αυτό το ταξίδι μας με το Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν συγκρίνεται με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει. Ύστερα από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, γιατί χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη δική μου θεραπεία αντί να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου. Ακόμα κι έτσι, παραμένω η ''σύμβουλος'' της υγείας μου και, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια αναζητήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαι ακόμη αποφασισμένη να βρω μια θεραπεία που να είναι προσιτή σε όλους. Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να μοιραστώ όσα έχουμε μάθει με εσάς και την κοινότητά μας για το Lyme, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείξουν τη νίκη μας».
Απευθυνόμενη στην κόρη της, ανέφερε: «Στη γλυκιά μου Μπελίτα: Είσαι ακούραστη και θαρραλέα. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια. Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες αποτυχίες που έχεις αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά -έμαθες απλώς πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη. Σου υπόσχομαι πως θα είμαι στο πλευρό σου σε κάθε βήμα, όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Πάλεψες και πέρασες έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω πως ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για τη γρήγορη ανάρρωσή σου, αγάπη μου. Αυτή η ασθένεια μας γονάτισε, αλλά πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαχήτριά μου».
Τι είναι η νόσος του Lyme
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος Lyme ή μπορρελίωση είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια. Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η προσκόλληση, γι’ αυτό είναι σημαντική η γρήγορη αφαίρεση του κρότωνα από το σώμα.
Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Η συμπτωματική λοίμωξη έχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων, ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης. Το πρώιμο δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται σε περίπου 60%-90% των περιστατικών. Πρόκειται για ένα ερυθηματώδες εξάνθημα, που εξαπλώνεται σταδιακά περιφερικά, από το σημείο του τσιμπήματος, χωρίς να είναι σημαντικά επηρμένο ή επώδυνο. Εμφανίζεται εντός 2-30 ημερών μετά το τσίμπημα και μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 30 εκατοστά. Διαρκεί συνήθως αρκετές εβδομάδες.
Μερικοί ασθενείς μπορεί, επίσης, να έχουν εικόνα συστηματικής «γριπώδους συνδρομής» (αλλά χωρίς σημαντικά αναπνευστικά συμπτώματα), με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία, κόπωση, αρθραλγίες, μυαλγίες και διογκωμένους λεμφαδένες, που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και χωρίς εξάνθημα. Το καλόηθες δερματικό «λεμφοκύττωμα από Borrelia» είναι μια ασυνήθιστη δερματική εκδήλωση της πρώιμης λοίμωξης, που συνήθως εντοπίζεται στον λοβό του αυτιού, τη θηλή ή το όσχεο, μπορεί να παραμείνει για μερικούς μήνες εάν δεν ληφθεί θεραπεία. Εάν δεν θεραπευτεί, η λοίμωξη μπορεί να διασπαρεί και να προσβάλλει το νευρικό σύστημα (10% των περιστατικών), τις αρθρώσεις και, σπανιότερα, την καρδιά.
Η νευρομπορρελίωση αποτελεί την κύρια επιπλοκή, που παρατηρείται έως και στο 12% των ασθενών. Η οξεία νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται με πάρεση προσωπικού νεύρου, λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα, ριζονευρίτιδα. Συνήθως, εμφανίζεται μέσα στις πρώτες περίπου 6 – 12 εβδομάδες της λοίμωξης. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι λιγότερο συχνή. Μπορεί περιστασιακά να αναπτυχθεί πιο βραδέως εξελισσόμενη ριζοπάθεια σε περίοδο μηνών, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να είναι πολύ έντονος, αλλά συνήθως μειώνεται ταχέως μετά την αντιβιοτική αγωγή.
Άλλες ασυνήθιστες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλαπλό μεταναστευτικό ερύθημα και διαλείπουσα αρθρίτιδα και καρδίτιδα, που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού. Εκδηλώσεις όψιμης (μη θεραπευμένης) μπορρελίωσης Lyme αφορούν στο δέρμα, το νευρικό ή το μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνουν τη χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, μια επίμονη δερματική λοίμωξη που προσβάλλει συνήθως τα άκρα, προκαλώντας φλεγμονή και, τελικά, λέπτυνση του προσβεβλημένου δέρματος με συνοδό νευροπάθεια. Η όψιμη νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται συνήθως ως εγκεφαλομυελίτιδα και μπορεί να μοιάζει με πολλαπλή σκλήρυνση. Η αρθρίτιδα Lyme προσβάλλει μία μεγάλη άρθρωση, συνήθως του γόνατος.
