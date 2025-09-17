Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Maestro

Η αντίστροφη μέτρηση για την τέταρτη σεζόν του «Maestro in Blue» έχει ξεκινήσει, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη – δημιουργό και πρωταγωνιστή της σειράς – να δίνει το πρώτο σήμα μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Ξεκίνησαν οι πρόβες και έρχονται νέα πρόσωπα στο καστ

«Ήρθε η ώρα. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1 – Maestro in Blue. Οι πρόβες ξεκίνησαν! Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, προϊδεάζοντας τους θαυμαστές για τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς.

Το νέο κεφάλαιο της σειράς, που εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσω Netflix και Mega, υπόσχεται φρέσκες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και εντυπωσιακές εικόνες από διαφορετικά μέρη, όπως η Αθήνα, οι Παξοί και – για πρώτη φορά – η Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, τα γυρίσματα της νέας σεζόν πρόκειται να αρχίσουν στις 22 Σεπτεμβρίου από την Αθήνα. Στη συνέχεια, το συνεργείο θα μεταβεί στους Παξούς, το βασικό σκηνικό της σειράς, ενώ αργότερα θα πραγματοποιηθούν λήψεις και στη Βουδαπέστη, μια προσθήκη που αναμένεται να εμπλουτίσει σημαντικά την πλοκή.