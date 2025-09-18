Πάτρα: Εκδήλωση για την «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από το Επιμελητήριο Αχαΐας

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»: «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (οδός Αγίου Ανδρέου 89-91, 2ος όροφος, Πάτρα).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτυχθούν σε διεθνείς αγορές. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες για την επίλυση αποριών.