Κάλεσμα της Περιφέρειας στις τοπικές επιχειρήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop

Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD & DRINKS by Detrop, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2025, θα συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η φιλοσοφία και η κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η τμηματοποίησή της, ανάλογα με το αντικείμενο των εκθετών, για καλύτερη στοχευμένη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στα αντίστοιχα θεματικά σαλόνια.

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας για το 2025, είναι η συμμετοχή με εκθέτες-παραγωγούς/επιχειρήσεις ελαιόλαδου, ελιάς και προϊόντων τους στο Golden Olive-Hall 9 της έκθεσης, με προϊόντα και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.