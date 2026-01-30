Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας κατά τον αστυνομικό έλεγχο, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,1 γραμμάριο ηρωίνης και πέντε ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε ιατρική συνταγή.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ναρκωτικά Αστυνομία

Ειδήσεις