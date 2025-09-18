Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα που οδηγούσε η 64χρονη και η οποία έχασε τη ζωή της το χτύπησε από πίσω ένα αυτοκινητο στο οποίο επέβαιναν δυο νεαροί 21 και 22 ετών

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.09.2025) στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς σε τροχαίο δυστύχημα μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί με μια γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dcvnmk43n889" ></iframe> </div>

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός διακωμίστηκαν επίσης τρία ακόμη άτομα ελαφρά τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα που οδηγούσε η 64χρονη το χτύπησε από πίσω ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο νεαροί 21 και 22 ετών. Από αυτή τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτυπώντας ένα ταξί και ένα ΙΧ. Στο σημείο έφτασαν 6 πυροσβέστες και δύο οχήματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ασθενοφόρο</a> του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 <a href="https://twitter.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυροσβέστες</a> με 2 οχήματα.</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1968462337439875517?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>